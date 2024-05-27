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Путин назвал Узбекистан надежным союзником России

Путин назвал Узбекистан надежным союзником и стратегическим партнером.

Источник: © РИА Новости

ТАШКЕНТ, 27 мая — РИА Новости. Узбекистан выступает стратегическим партнером и надежным союзником России, отношения двух стран сейчас находятся на подъеме, развиваются на принципах равноправия и учета взаимных интересов, заявил президент России Владимир Путин.

Российский лидер в эти дни находится с государственным визитом в Узбекистане.

«Как мы и договаривались, один из первых визитов после вступления в должность президента, после переизбрания и формирования правительства мы совершаем именно в Ташкент, в Узбекистан. И не случайно. Прежде всего, потому что Узбекистан — стратегический партнер, надежный союзник».

заявил Путин в понедельник на переговорах с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

Президент России отметил уровень развития двусторонних отношений.

«Наши тесные, дружественные отношения находятся на подъеме, динамично развиваются на принципах равноправия, взаимного уважения и учета интересов друг друга», — подчеркнул он.

Шавкат Мирзиеев
Путин Владимир