Путин назвал Узбекистан надежным союзником России

«Как мы и договаривались, один из первых визитов после вступления в должность президента, после переизбрания и формирования правительства мы совершаем именно в Ташкент, в Узбекистан. И не случайно. Прежде всего, потому что Узбекистан — стратегический партнер, надежный союзник».