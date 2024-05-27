Губернатор НСО Травников встретился с премьером Узбекистана в Ташкенте

В апреле 2024 года официальная делегация Новосибирской области приняла участие в Международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия», посетила индустриальный парк «Чирчик», созданный два года назад в Ташкентской области для локализации производств российских компаний. В дни выставки новосибирская компания «Здравмедтех» открыла в технопарке «Чирчик» свою производственную площадку, а представители новосибирского предприятия «Сибирское стекло» договорились о сотрудничестве с производственной компанией, работающей в Узбекистане.