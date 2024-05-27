В Волгоградской области из-за жары соберут на учения всех глав

Несмотря на сложные погодные условия, основной причиной возгораний по-прежнему остается человеческий фактор. И прежде всего — неосторожное обращение с огнем. В связи с этим в регионе планируется провести пожарно-тактическое учение и учебно-практический сбор с участием глав всех муниципальных образований.