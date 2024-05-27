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В Волгоградской области из-за жары соберут на учения всех глав

Силы и средства региональной противопожарной службы уже работают в усиленном режиме, ликвидация пожаров проходит оперативно.

Источник: Аргументы и факты

Наступающая на Волгоградскую область жара и установившаяся сухая и ветреная погода могут грозить региону пожарами. Ситуацию обсуждали 27 мая на заседании в обладминистрации. Дополнительные задачи по обеспечению безопасности населения и инфраструктуры поставил губернатор Андрей Бочаров.

«Силы и средства региональной противопожарной службы уже работают в усиленном режиме. Ликвидация всех возгораний осуществляется оперативно. В муниципальных образованиях на постоянной основе проводятся плановые профилактические мероприятия», — подчеркнул глава региона.

Несмотря на сложные погодные условия, основной причиной возгораний по-прежнему остается человеческий фактор. И прежде всего — неосторожное обращение с огнем. В связи с этим в регионе планируется провести пожарно-тактическое учение и учебно-практический сбор с участием глав всех муниципальных образований.

Ранее сообщалось о пожаре в ЖК «Урбан» в Волгограде 27 мая.

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