Александр Беглов пойдет на выборы губернатора Петербурга от «Единой России»

Как сообщает Смольный 27 мая, просьба к Александру Беглову выдвинуть свою кандидатуру прозвучала во время встречи с жителями Петербурга, которую проводил Дмитрий Медведев. На ней присутствовал и губернатор. «В судьбоносное для России время все здоровые силы нашей страны должны быть вместе. Чтобы выстоять и победить, обеспечить безопасность стране и достойную жизнь нашему народу, мы должны быть как ладонь, сжатая в кулак», — заявил Беглов. Медведев обращение жителей поддержал и предложил Александру Беглову стать кандидатом от «Единой России». Тот ответил согласием.