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Губернатор Хоценко пообещал помочь с квартирой сироте из Омска

Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал в понедельник, 27 апреля 2024 года, о проведении личного приема граждан в региональной приемной президента России Владимира Путина.

«Жительница города Омска, входящая в категорию детей-сирот, обратилась с вопросом обеспечения жильем. Девушке обязательно поможем. Поставил задачу предоставить квартиру до конца нынешнего года», — сообщил глаа региона.

Кроме того, к Хоценко обратилась жительница Исилькуля с вопросом оснащения Исилькульской художественной школы, где творчеством занимаются 225 детей. Губернатор заверил, что школу оснастят современным оборудованием к началу нового учебного года.

Как отмечается, соответствующая задача поставлена министру культуры Омской области Юрию Трофимову и главе района Юрию Бахтину.

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