Губернатор Хоценко пообещал помочь с квартирой сироте из Омска

«Жительница города Омска, входящая в категорию детей-сирот, обратилась с вопросом обеспечения жильем. Девушке обязательно поможем. Поставил задачу предоставить квартиру до конца нынешнего года», — сообщил глаа региона.
Кроме того, к Хоценко обратилась жительница Исилькуля с вопросом оснащения Исилькульской художественной школы, где творчеством занимаются 225 детей. Губернатор заверил, что школу оснастят современным оборудованием к началу нового учебного года.
Как отмечается, соответствующая задача поставлена министру культуры Омской области Юрию Трофимову и главе района Юрию Бахтину.