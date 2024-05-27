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Молдова и Литва будут обмениваться секретной информацией

Молдова подпишет с Литвой два соглашения, направленные на улучшение двустороннего сотрудничества.

КИШИНЕВ, 27 мая — Sputnik. Молдова и Литва подпишут во вторник, 28 мая, в Вильнюсе два соглашения, направленные на улучшение двустороннего сотрудничества. Такое решение приняло молдавское правительство на заседании в понедельник.

Известно, что Молдова с Литвой подпишет межправительственное соглашение о техническом и финансовом сотрудничестве, а также о взаимном обмене и защите секретной информации.

«Соглашение о техническом и финансовом сотрудничестве укрепит экономическое взаимодействие, повысит энергетическую независимость, особое внимание будет уделено институциональному развитию и оказанию поддержки в процессе присоединения Республики Молдова к Европейскому союзу».

сообщает пресс-служба правительства.

Согласно заявлению ведомства, речь в договоре идет о создании инфраструктуры для поддержки сельского хозяйства и развития сельской местности, сотрудничестве в работе пожарных и спасательных служб, укреплении устойчивости к дезинформации с особым упором на независимые СМИ, повышение энергоэффективности, в частности, широкого использования возобновляемых источников энергии.

Что касается договора с Литвой о взаимном обмене и защите секретной информации, в правительстве сообщили, что документ будет заключен для установления необходимых правовых рамок в этой сфере.

«Обе страны предпримут меры по защите информации и установят для всех секретных данных, предоставленных для обмена, соответствующую степень секретности», — заявили в правительстве.

Документ также включает положения, касающиеся копирования, перевода и уничтожения данных, мер защиты этих процессов и доступа к ним.

Молдова заключила аналогичные соглашения и с другими странами, в том числе с Румынией, Украиной, Белоруссией, Грузией.