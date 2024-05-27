Молдова и Литва будут обмениваться секретной информацией

Согласно заявлению ведомства, речь в договоре идет о создании инфраструктуры для поддержки сельского хозяйства и развития сельской местности, сотрудничестве в работе пожарных и спасательных служб, укреплении устойчивости к дезинформации с особым упором на независимые СМИ, повышение энергоэффективности, в частности, широкого использования возобновляемых источников энергии.