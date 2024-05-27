В Татарстане назначили двух новых прокуроров

На должность прокурора Советского района Казани назначен старший советник юстиции Николай Седов. Ранее этот пост занимал Модест Фатыхов, он вышел в отставку по выслуге лет.
Прокурором Рыбно-Слободского района республики назначен советник юстиции Максим Жолобов. Ранее занимавший этот пост Руслан Шакирзянов назначен на должность начальника апелляционного отдела уголовно-судебного управления прокуратуры Татарстана.
В понедельник на оперативном совещании прокурор республики Альберт Суяргулов представил вновь назначенных руководителей коллективу надзорного ведомства.