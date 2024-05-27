Евгений Куйвашев обсудил в ОАЭ подготовку к Иннопрому-2024

27 мая губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретился в Абу-Даби (ОАЭ) во время форума-выставки «Сделай это в Эмиратах» с министром промышленности и передовых технологий ОАЭ, специальным представителем ОАЭ по России Султаном бен Ахмед аль-Джабером.
Как сообщает Департамент информационной политики региона, политики двух стран обсудили подготовку к международной выставке Иннопром-2024, которая проводится в Екатеринбурге. Объединенные Арабские Эмираты в этом году выступят в качестве страны-партнера выставки.
Делегация со Среднего Урала специально прибыла в ОАЭ, чтобы провести переговоры перед Иннопромом. Сама выставка пройдет с 8 по 11 июля.