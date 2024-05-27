В ФРГ заявили о неверной трактовке слов Шольца о сроках вступления Киева в НАТО

В воскресенье Шольц на встрече с гражданами, вспоминая свой визит в Москву в начале 2022 года, сказал, что «одной из причин, названных для войны в то время, было то, что Украина якобы вступает в НАТО». При этом, как отметил канцлер, «в ближайшее время этого не ожидается, вероятно, [не ожидается] и в следующие 30 лет». По его словам, он говорил об этом в том числе и в Киеве два с половиной года назад и «это было ясно всем».