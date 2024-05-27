В ФРГ заявили о неверной трактовке слов Шольца о сроках вступления Киева в НАТО

Хебештрайт отметил, что глава правительства хотел указать, «насколько абсурдны» причины, по которым Россия начала специальную военную операцию на Украине. По его словам, заявление про 30 лет относилось к прошлому — к ситуации до СВО. «Я думаю, ситуация полностью изменилась, поэтому нет, 30 лет не актуальны», — сказал он. «Все остальное сейчас должно развиваться, в том числе на переговорах в НАТО и [переговорах альянса] с Украиной», — заявил Хебештрайт.
В воскресенье Шольц на встрече с гражданами, вспоминая свой визит в Москву в начале 2022 года, сказал, что «одной из причин, названных для войны в то время, было то, что Украина якобы вступает в НАТО». При этом, как отметил канцлер, «в ближайшее время этого не ожидается, вероятно, [не ожидается] и в следующие 30 лет». По его словам, он говорил об этом в том числе и в Киеве два с половиной года назад и «это было ясно всем».
Как заявил 24 мая помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен, Североатлантический альянс не собирается направлять на июльском саммите в Вашингтоне приглашение Украине вступить в свои ряды, но окажет Киеву существенную помощь. До этого американские официальные лица несколько раз публично сигнализировали, что Киев не получит на вашингтонском саммите приглашение вступить в альянс. Среди однозначно высказывавшихся на эту тему чиновников была постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит.
25 мая генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг говорил, что на данный момент у стран альянса нет понимания, когда Украина сможет вступить в объединение.
В сентябре 2022 года Украина подала заявку на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке. НАТО приняла 11 июля 2023 года итоговое заявление саммита в Вильнюсе, в котором выразила уверенность в том, что будущее страны — в альянсе. Приглашение присоединиться к НАТО может быть направлено Украине, «когда союзники придут к согласию и будут выполнены [поставленные Киеву Западом] условия», говорилось в документе. Вероятных сроков приема не называлось. В организации неоднократно подчеркивали, что присоединение к НАТО невозможно, пока Украина находится в состоянии конфликта.