Знаки Почётного гражданина Петербурга вручили в Мариинском дворце

В Петербурге вручили знаки отличия «Почётный гражданин Санкт-Петербурга». Торжественная церемония прошла в День города, 27 мая, в Ротонде Мариинского дворца, сообщает «Петербургский дневник».
В этом году звания удостоены три человека: руководитель отдела акушерства и перинатологии НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Отта Эдуард Айламазян, научный руководитель Российского научного центра радиологии и хирургических технологий имени академика Гранова Минздрава России Дмитрий Гранов и художественный руководитель Санкт-Петербургской филармонии джазовой музыки Давид Голощёкин.
Главы исполнительной и законодательной власти города вручили им нагрудные знаки, дипломы и удостоверения Почётного гражданина. В церемонии также приняли участие председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.
«Многие города во многих странах имеют своих почётных граждан. Но нигде они не получают такого великого уважения жителей, как в Санкт-Петербурге. Эта традиция существует в нашем городе много лет. Мы всегда отмечаем самых достойных, независимо от того, где они родились и кем являются. Самое главное — они служат нашему Отечеству и нашему любимому городу. Хочу сказать вам огромное спасибо за это служение», — цитирует слова губернатора Александра Беглова пресс-служба городской администрации.
Также градоначальник поздравил почётных граждан и всех петербуржцев с 321-й годовщиной основания города.
Отмечается, что звания почётного гражданина был удостоен 51 петербуржец. В разное время Почётными гражданами Петербурга стали президент РФ Владимир Путин, Патриархи Московские и Всея Руси Алексий II и Кирилл, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, академики Дмитрий Лихачёв и Жорес Алфёров, народные артисты СССР Алиса Фрейндлих, Олег Басилашвили и Эдита Пьеха, дирижёр Юрий Темирканов и другие выдающиеся личности.
Напомним, 27 мая 2024 года Петербург отмечает 321-ю годовщину со дня своего основания. Правда ли, что город возник на болоте, летал ли орел над Петром во время основания, почему дворец Меншикова оказался шикарнее дома императора и нужно ли опасаться проклятия Лопухиной? На эти и другие вопросы из истории города отвечает spb.aif.ru.