Знаки Почётного гражданина Петербурга вручили в Мариинском дворце

«Многие города во многих странах имеют своих почётных граждан. Но нигде они не получают такого великого уважения жителей, как в Санкт-Петербурге. Эта традиция существует в нашем городе много лет. Мы всегда отмечаем самых достойных, независимо от того, где они родились и кем являются. Самое главное — они служат нашему Отечеству и нашему любимому городу. Хочу сказать вам огромное спасибо за это служение», — цитирует слова губернатора Александра Беглова пресс-служба городской администрации.