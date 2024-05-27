В Узбекистане хотят отменить уголовное наказание за легкие телесные повреждения

Документ предподлагает исключение из состава уголовного наказания преступного деяния, связанного с умышленным причинением легких телесных повреждений, не повлекшее кратковременного ухудшения здоровья или утраты трудоспособности. Действия такого характера планируют перевести в категорию административного правонарушения. Также планируется расширение круга административных правонарушений, входящих в институт примирения.