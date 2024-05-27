В Узбекистане хотят отменить уголовное наказание за легкие телесные повреждения

Обсуждение закона о поправках в уголовный и административный кодексы Узбекистана состоялось на очередном заседании Комитета Сената по судебно-правовым вопросам и противодействию коррупции.
Документ предподлагает исключение из состава уголовного наказания преступного деяния, связанного с умышленным причинением легких телесных повреждений, не повлекшее кратковременного ухудшения здоровья или утраты трудоспособности. Действия такого характера планируют перевести в категорию административного правонарушения. Также планируется расширение круга административных правонарушений, входящих в институт примирения.
По мнению сенаторов, принятие данного закона будет способствовать расширению рамок института примирения по делам об административных правонарушениях, более надежной защите прав человека, повышению эффективности профилактики правонарушений в стране и дальнейшей либерализации отдельных видов уголовных наказаний.
Сенаторы и участники заседания высказали ряд мнений и предложений по предложенным законам, по завершении заседания по рассмотренным вопросам были приняты соответствующие решения Комитета.