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В Узбекистане хотят отменить уголовное наказание за легкие телесные повреждения

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Узбекистане нанесение легких телесных травм планируют перевести из категории уголовных преступлений в административные правонарушения, передает корреспондент Podrobno.uz.

Обсуждение закона о поправках в уголовный и административный кодексы Узбекистана состоялось на очередном заседании Комитета Сената по судебно-правовым вопросам и противодействию коррупции.

Документ предподлагает исключение из состава уголовного наказания преступного деяния, связанного с умышленным причинением легких телесных повреждений, не повлекшее кратковременного ухудшения здоровья или утраты трудоспособности. Действия такого характера планируют перевести в категорию административного правонарушения. Также планируется расширение круга административных правонарушений, входящих в институт примирения.

По мнению сенаторов, принятие данного закона будет способствовать расширению рамок института примирения по делам об административных правонарушениях, более надежной защите прав человека, повышению эффективности профилактики правонарушений в стране и дальнейшей либерализации отдельных видов уголовных наказаний.

Сенаторы и участники заседания высказали ряд мнений и предложений по предложенным законам, по завершении заседания по рассмотренным вопросам были приняты соответствующие решения Комитета.

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