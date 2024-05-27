Мирзиеев назвал визит Путина историческим

«После переизбрания вы совершаете (визит) именно в нашу страну. Это свидетельствует о нынешнем высочайшем уровне и особом характере двусторонних отношений между Узбекистаном и Россией. Ваш государственный визит по праву можно назвать историческим», — сказал Мирзиёев в ходе переговоров с Путиным в Ташкенте в расширенном составе.