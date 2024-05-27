Мирзиеев назвал визит Путина историческим

ТАШКЕНТ, 27 мая — РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что в Ташкенте рады, что один из первых визитов российский лидер Владимир Путин нанес в Узбекистан, и назвал этот визит историческим.
«После переизбрания вы совершаете (визит) именно в нашу страну. Это свидетельствует о нынешнем высочайшем уровне и особом характере двусторонних отношений между Узбекистаном и Россией. Ваш государственный визит по праву можно назвать историческим», — сказал Мирзиёев в ходе переговоров с Путиным в Ташкенте в расширенном составе.
По словам Мирзиёева, визит Путина «знаменует начало новой вехи в отношениях всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества» между двумя странами. Узбекский лидер отметил, что сегодня российско-узбекское сотрудничество достигло беспрецедентно высокого уровня и «охватывает все сферы и направления межгосударственного взаимодействия».