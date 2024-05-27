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Путин рассказал о переходе на расчеты в нацвалютах с Узбекистаном

Путин: доля рубля в коммерческих сделках с Узбекистаном достигла 58 процентов.

Источник: © РИА Новости

ТАШКЕНТ, 27 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Узбекистан последовательно переходят на расчеты в национальных валютах, доля рубля в коммерческих сделках по итогам прошлого года составила 58% и продолжает расти.

«Важно, что наши страны последовательно переходят в расчетах на национальные валюты, что мы считаем чрезвычайно важным. В финансовых взаиморасчетах укрепляется сотрудничество между кредитно-банковскими учреждениями. Доля рубля в двусторонних коммерческих сделках по итогам прошлого года достигла 58% и продолжает расти», — сказал Путин на пресс-конференции после российско-узбекистанских переговоров.

Двусторонние переговоры на высшем уровне проходили в загородной резиденции президента Узбекистана «Куксарой». Лидеры сначала беседовали в узком формате, а затем встреча продолжилась в расширенном составе с участием делегаций двух стран.

В общей сложности российско-узбекистанские переговоры продлились около трех часов.

валюта
Путин Владимир
Шавкат Мирзиеев