Путин рассказал о переходе на расчеты в нацвалютах с Узбекистаном

«Важно, что наши страны последовательно переходят в расчетах на национальные валюты, что мы считаем чрезвычайно важным. В финансовых взаиморасчетах укрепляется сотрудничество между кредитно-банковскими учреждениями. Доля рубля в двусторонних коммерческих сделках по итогам прошлого года достигла 58% и продолжает расти», — сказал Путин на пресс-конференции после российско-узбекистанских переговоров.