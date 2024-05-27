Владимира Шкарина переизбрали ректором Волгоградского медуниверситета

В Волгоградском медицинском университете сегодня, 27 мая, состоялись выборы ректора. В конференции сотрудников и студентов участвовали все подразделения вуза, включая пятигорский филиал. Профессор Владимир Шкарин остается на посту ректора, сообщили в ВолгГМУ.
— Профессор Владимир Вячеславович Шкарин набрал 98,05% голосов, — рассказали в пресс-службе медуниверситета.
До этого кандидаты на пост ректора представили свою программу будущего вуза на ближайшую пятилетку. После руководителя выбирали тайным голосованием. Для Владимира Шкарина это будет уже второй срок.