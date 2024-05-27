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Мэр Кишинева Ион Чебан: я не заинтересован баллотироваться в президенты

Ион Чебан заявил, что не будет баллотироваться в президенты Молдовы.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 27 мая — Sputnik. Мэр Кишинева Ион Чебан не собирается выдвигать свою кандидатуру на предстоящих этой осенью выборах президента Молдовы. Об этом он заявил на брифинге в понедельник.

«Я останусь исполнять свой мандат генерального мэра муниципия Кишинев. Я неоднократно говорил и заявляю сегодня, я не заинтересован в выдвижении своей кандидатуры на пост президента Республики Молдова осенью этого года, потому что народ оказал мне доверие в Кишиневе, и я не могу разочаровать кишиневцев».

заявил столичный градоначальник.

Чебан был избран мэром Кишинева на второй срок шестого ноября 2023 года, набрав чуть более 50% голосов избирателей.

Ранее парламент Молдовы одобрил внесение в избирательный кодекс изменений, позволяющих проводить республиканский референдум в день парламентских и президентских выборов, после чего выборы и плебисцит были назначены на 20 октября.