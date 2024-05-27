Мэр Кишинева Ион Чебан: я не заинтересован баллотироваться в президенты

«Я останусь исполнять свой мандат генерального мэра муниципия Кишинев. Я неоднократно говорил и заявляю сегодня, я не заинтересован в выдвижении своей кандидатуры на пост президента Республики Молдова осенью этого года, потому что народ оказал мне доверие в Кишиневе, и я не могу разочаровать кишиневцев».