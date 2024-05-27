Губернатор Омской области Хоценко по поручению президента России Путина провёл личный прием граждан

В школе реализуются различные образовательные программы, оказывается поддержка одарённым детям. Сегодня на личном приёме глава региона сообщил, что художественная школа в Исилькуле была включена в перечень детских школ искусств и профессиональных образовательных организаций на проведение модернизации. До 1 сентября текущего года в школу поступил новое оборудование. Такую задачу губернатор поставил главе Минкульта Омской области Юрию Трофимову и главе Исилькульского района Юрию Бахтину.