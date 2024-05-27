Губернатор Омской области Хоценко по поручению президента России Путина провёл личный прием граждан

Так жительница Исилькуля обратилась с вопросом об оснащении местной художественной школы. В прошлом году в рамках нацпроекта культура там прошёл капремонт. Сейчас там обучаются 225 детей от 6 до 17 лет.
В школе реализуются различные образовательные программы, оказывается поддержка одарённым детям. Сегодня на личном приёме глава региона сообщил, что художественная школа в Исилькуле была включена в перечень детских школ искусств и профессиональных образовательных организаций на проведение модернизации. До 1 сентября текущего года в школу поступил новое оборудование. Такую задачу губернатор поставил главе Минкульта Омской области Юрию Трофимову и главе Исилькульского района Юрию Бахтину.
Ещё одной обратившейся к Виталию Хоценко стала омичка. Девушку привёл на приём вопрос, касающийся обеспечения жильём: омичка входит в категорию детей-сирот.
Глава региона изучил документы, которые представили региональные министерства имущественных отношений и образования. И поставил задачу предоставить омичке квартиру до конца нынешнего года.
Ранее «МК в Омске» сообщал о том, что в регионе начал работу штаб по восстановлению затопленных территорий. Его заседания будут проходить ежедневно. В скором времени также начнёт работать комиссия по оценке ущерба от паводка.