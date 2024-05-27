Мэр Воронежа подтвердил увольнение главы Ленинского района и опроверг уход начфина

Градоначальник поблагодарил Сергея Александровича за 4 года работы и отметил, что Ситников всегда лично выезжал на коммунальные аварии, активно был вовлечен в поддержку семей воинов СВО, в устранения последствий атак беспилотников. В Ленинском районе при нем появилось несколько скверов, например, имени Сухомлинова, «Ворошилова», «Мирный»; было благоустроено 42 двора и 58 объектов пешеходной инфраструктуры.