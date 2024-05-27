Мэр Воронежа подтвердил увольнение главы Ленинского района и опроверг уход начфина

Мэр Воронежа 27 мая подтвердил эту информацию и сообщил, что последний рабочий день Ситникова на этом посту будет 31 мая. Исполнять обязанности руководителя района начнет первый заместитель Иван Валерьевич Молоканов.
Градоначальник поблагодарил Сергея Александровича за 4 года работы и отметил, что Ситников всегда лично выезжал на коммунальные аварии, активно был вовлечен в поддержку семей воинов СВО, в устранения последствий атак беспилотников. В Ленинском районе при нем появилось несколько скверов, например, имени Сухомлинова, «Ворошилова», «Мирный»; было благоустроено 42 двора и 58 объектов пешеходной инфраструктуры.
При этом Вадим Кстенин опроверг отставку руководителя управления финансово-бюджетной политики.
— Информация об уходе со своего поста руководителя управления финансово-бюджетной политики Елены Муромцевой не соответствует действительности. Елена Владимировна заявлений не писала, а если бы и написала, я бы просил ее поработать еще, поскольку финансовый блок — основа деятельности всего муниципалитета, — заявил в своем телеграм-канале Вадим Кстенин.