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Мэр Воронежа подтвердил увольнение главы Ленинского района и опроверг уход начфина

Ранее говорилось, что глава управы Ленинского района Сергей Ситников 16 мая написал заявление об уходе по собственному желанию.

Источник: ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ ВОРОНЕЖА

Мэр Воронежа 27 мая подтвердил эту информацию и сообщил, что последний рабочий день Ситникова на этом посту будет 31 мая. Исполнять обязанности руководителя района начнет первый заместитель Иван Валерьевич Молоканов.

Градоначальник поблагодарил Сергея Александровича за 4 года работы и отметил, что Ситников всегда лично выезжал на коммунальные аварии, активно был вовлечен в поддержку семей воинов СВО, в устранения последствий атак беспилотников. В Ленинском районе при нем появилось несколько скверов, например, имени Сухомлинова, «Ворошилова», «Мирный»; было благоустроено 42 двора и 58 объектов пешеходной инфраструктуры.

При этом Вадим Кстенин опроверг отставку руководителя управления финансово-бюджетной политики.

— Информация об уходе со своего поста руководителя управления финансово-бюджетной политики Елены Муромцевой не соответствует действительности. Елена Владимировна заявлений не писала, а если бы и написала, я бы просил ее поработать еще, поскольку финансовый блок — основа деятельности всего муниципалитета, — заявил в своем телеграм-канале Вадим Кстенин.