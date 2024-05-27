У России и Узбекистана нет расхождений по Украине, заявил Лавров

ТАШКЕНТ, 27 мая — РИА Новости. У России и Узбекистана нет расхождений по Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Президент России Владимир Путин в эти дни находится в Узбекистане с государственным визитом. Ранее в понедельник в резиденции «Куксарой» состоялись его переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
«Нет расхождений по Украине у России и Узбекистана. Вам все сказали президенты, о чем был разговор», — заявил журналистам Лавров после состоявшихся переговоров.
Он уточнил, что обсуждения по тем вопросам, которые не имеют отношения к российско-узбекскому сотрудничеству, на встрече не было.