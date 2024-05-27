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У России и Узбекистана нет расхождений по Украине, заявил Лавров

Лавров заявил журналистам, что расхождений по Украине у России и Узбекистана нет.

Источник: © РИА Новости

ТАШКЕНТ, 27 мая — РИА Новости. У России и Узбекистана нет расхождений по Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Президент России Владимир Путин в эти дни находится в Узбекистане с государственным визитом. Ранее в понедельник в резиденции «Куксарой» состоялись его переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

«Нет расхождений по Украине у России и Узбекистана. Вам все сказали президенты, о чем был разговор», — заявил журналистам Лавров после состоявшихся переговоров.

Он уточнил, что обсуждения по тем вопросам, которые не имеют отношения к российско-узбекскому сотрудничеству, на встрече не было.

Лавров Сергей