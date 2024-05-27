Выдача гражданства РК и знание госязыка: разработаны новые правила

Правила выдачи гражданства Республики Казахстан обновляют в стране. Министерством внутренних дел на портале «Открытые НПА» опубликован соответствующий приказ, передает центр деловой информации Kapital.kz.
В главу «Порядок приема в гражданство Республики Казахстан» вносится дополнительный пункт, согласно которому соискатели должны иметь сертификат о знании государственного языка на элементарном уровне, основы Конституции Республики Казахстан и истории Казахстана.
Такое же дополнение внесено в главу «Порядок восстановления в гражданстве Республики Казахстан». Также здесь прописаны причины отказа в выдаче гражданства:
Заявление о приеме в гражданство или восстановлении в гражданстве Республики Казахстан отклоняется, если лицо, ходатайствующее об этом:
1) совершило преступление против человечества, предусмотренное международным правом, сознательно выступает против суверенитета и независимости Республики Казахстан;
2) призывает к нарушению единства и целостности территории Республики Казахстан;
3) осуществляет противоправную деятельность, наносящую ущерб национальной безопасности, здоровью населения;
4) разжигает межнациональную, межконфессиональную и религиозную вражду, противодействует функционированию государственного языка Республики Казахстан;
5) причастно к террористическим или экстремистским организациям или осуждено за террористические или экстремистские преступления;
6) находится в международном розыске, отбывает наказание по вступившему в законную силу приговору суда либо его деяния признаны судом как рецидив преступлений или опасный рецидив преступлений;
7) состоит в гражданстве другого (других) государства (государств);
8) сообщило о себе ложные сведения при обращении с ходатайством о приеме в гражданство Республики Казахстан или восстановлении в гражданстве Республики Казахстан либо без уважительной причины не представило необходимые документы в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан;
9) имеет неснятую или непогашенную судимость за совершение умышленного преступления на территории Республики Казахстан или за ее пределами, признаваемого таковым Уголовным кодексом Республики Казахстан;
10) совершило преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего;
11) совершило правонарушение в сфере экономики в течение пяти лет до обращения с заявлением о приеме в гражданство Республики Казахстан или восстановлении в гражданстве Республики Казахстан;
12) неоднократно в течение пяти лет до обращения с заявлением о приеме в гражданство Республики Казахстан или восстановлении в гражданстве Республики Казахстан нарушило законодательство Республики Казахстан в области миграции населения;
13) утратило гражданство Республики Казахстан на основании подпунктов 1), 2) и 5) статьи 21 настоящего Закона в течение пяти лет до обращения с заявлением о приеме в гражданство Республики Казахстан или восстановлении в гражданстве Республики Казахстан;
14) утратило гражданство Республики Казахстан на основании подпункта 8) части первой статьи 21 настоящего Закона;
15) лишено гражданства Республики Казахстан на основании статьи 20−1 настоящего Закона;
16) не знает государственный язык на элементарном уровне, основы Конституции Республики Казахстан, а также историю Казахстана в объеме, определяемом уполномоченным органом в области науки и высшего образования.
Изменение внедряется и в Порядок регистрации утраты гражданства РК. Как указывается в документе, гражданство РК утрачивается в случае использования документов, подтверждающих гражданство другого государства после приобретения гражданства РК.
Проектом предусмотрены новые основания для отказа в приеме и восстановлении в гражданстве Казахстана, такие как незнание государственного языка на элементарном уровне, основ Конституции РК, а также истории Казахстана в объеме, определяемом уполномоченным органом в области науки и высшего образования.
Объемы и уровень знаний лиц, обращающихся на прием или восстановление в гражданстве, будет определяться уполномоченным органом в области науки и высшего образования.