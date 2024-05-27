Токаев дал поручения временному главе «КазМунайГаза»

В частности, «КазМунайГаз» намерен провести глубокое бурение на 5 500 метров на участке Тургай палеозой в Кызылординской области и бурение скважины на участке Абай в Каспийском море. Президенту также рассказали о реализации социальных проектов и об участии компании в противопаводковых мероприятиях.