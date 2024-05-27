Токаев дал поручения временному главе «КазМунайГаза»

Глава государства заслушал отчет об итогах операционной и финансовой деятельности компании за первый квартал 2024 года. Президент был проинформирован, что по большинству ключевых показателей «КазМунайГаз» достиг роста в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Асхат Хасенов доложил о ходе реализации крупных инвестиционных проектов, в числе которых строительство гибридной электростанции в Жанаозене и завода по производству полиэтилена мощностью 1,25 млн тонн в Атырауской области, развитие нефтехимического кластера, разработка месторождений Каламкас-море, Хазар и Ауэзов в Каспийском море.
Президенту была представлена информация о запущенных в 2023 году газовых месторождениях, а также о геологоразведочной работе для восполнения запасов и поддержания уровня добычи нефти.
В частности, «КазМунайГаз» намерен провести глубокое бурение на 5 500 метров на участке Тургай палеозой в Кызылординской области и бурение скважины на участке Абай в Каспийском море. Президенту также рассказали о реализации социальных проектов и об участии компании в противопаводковых мероприятиях.
В завершение Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по привлечению крупных инвесторов в геологоразведку и нефтегазохимическую отрасль, а также обратил особое внимание на необходимость обеспечения бесперебойной работы казахстанских нефтеперерабатывающих заводов.
Напомним, 15 мая стало известно, что у нацкомпании «КазМунайГаз» сменился председатель правления — Магзум Мирзагалиев освобожден от должности, а исполнение обязанностей председателя правления было временно возложено на Асхата Хасенова.
К слову, Мирзагалиев занимал эту должность с апреля 2022 года. Что касается Хасенова, то до поста и. о. председателя правления АО «КазМунайГаз» он являлся вице-министром энергетики (с января 2022 года).
По информации на официальном сайте, АО НК «КазМунайГаз» было основано в 2002 году и представляет интересы Республики Казахстан в нефтегазовой отрасли. КМГ относится к числу крупнейших работодателей страны и обеспечивает занятость более 47 тысяч человек.