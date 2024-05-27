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В Госдуме прокомментировали атаку ВСУ на Геленджик

Депутат Картаполов: ВСУ всегда воюют с мирным населением.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. ВСУ всегда воюют с мирным населением, их задача — убить как можно больше простых людей, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, комментируя атаку киевского режима на Геленджик.

Киевский режим попытался атаковать беспилотниками гражданские объекты в Геленджике, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«ВСУ всегда воюют с обычным мирным населением и их задача — убить как можно больше простых людей, не военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, а обычных людей, потому что они с другими просто не умеют, не могут. А здесь делают это безнаказанно, цинично», — сказал Картаполов.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 12 беспилотников над Брянской, Белгородской, Орловской областями и Краснодарским краем.