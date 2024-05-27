В Госдуме прокомментировали атаку ВСУ на Геленджик

«ВСУ всегда воюют с обычным мирным населением и их задача — убить как можно больше простых людей, не военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, а обычных людей, потому что они с другими просто не умеют, не могут. А здесь делают это безнаказанно, цинично», — сказал Картаполов.