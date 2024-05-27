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Итальянский министр назвал Столтенберга опасным господином

РИМ, 27 мая — РИА Новости. Министр транспорта и инфраструктуры Италии, вице-премьер Маттео Сальвини назвал генерального секретаря НАТО Йенса Стотенберга «опасным господином», которого нужно остановить, после его призывов разрешить Украине использовать западное оружие для ударов по территории РФ.

Источник: AP 2023

Накануне Сальвини, также возглавляющий партию «Лига», заявил, что глава альянса после призывов к снятию ограничений на удары Киева западным оружием по объектам на территории России должен поправиться, извиниться или уйти в отставку.

«Мне сообщили, что генеральный секретарь НАТО Столтенберг в Софии продолжает повторять, что итальянское и европейское оружие должно наносить удары и убивать в России. Этот господин опасен, потому что разговоры о Третьей мировой войне, о западном, европейском и итальянском оружии, способном нанести удар и убивать внутри России, кажутся мне очень, очень опасными и безрассудными. Так пусть тот, кто может, его остановит», — заявил Сальвини в Неаполе, видеозапись его выступления опубликовала пресс-служба «Лиги».

Глава МИД Италии, вице-премьер страны Антонио Таяни ранее заявил, что Италия не поддерживает удары Украины по территории России. По его словам, Италия поставляет Киеву оружие, которое должно использоваться внутри страны, и держит его под контролем.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

НАТО