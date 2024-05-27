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Власти Польши запретили российским дипломатам свободно перемещаться по стране

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что дипломаты посольства России ограничены в праве свободно передвигаться по стране. По его словам, российские дипломаты могут свободно передвигаться только внутри столичного региона — Мазовецкого воеводства. Ограничения коснулись всех российских представителей, кроме посла РФ в Польше Сергея Андреева.

Источник: Reuters

«В других странах уже есть такие правила, и мы надеемся, что и другие последуют нашему примеру», — сказал Сикорский после заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе (цитата по Оnet wiadomoci). Польский министр добавил, что российское посольство в ближайшее время получит ноту по поводу введения новых ограничений.

По словам Сикорского, ограничения вводятся в связи с участием России в «гибридной войне против Евросоюза и Польши». Он утверждает, что у Польши есть доказательства причастности России к диверсиям на территории Европы. Глава польского МИДа выразил надежду, что правительство России воспримет ограничения как «очень серьезный сигнал предупреждения».

На прошлой неделе премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил об аресте в стране девяти человек, которые подозреваются в саботаже и совершении диверсий. По словам Туска, все они действовали по заказу российского правительства.

В апреле СБУ сообщила о задержании в Польше человека, который якобы сотрудничал с российской военной разведкой. Утверждается, что задержанный был завербован спецслужбами России и предлагал им содействие в покушении на президента Украины Владимира Зеленского.

дипломатия