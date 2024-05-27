Власти Польши запретили российским дипломатам свободно перемещаться по стране

«В других странах уже есть такие правила, и мы надеемся, что и другие последуют нашему примеру», — сказал Сикорский после заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе (цитата по Оnet wiadomoci). Польский министр добавил, что российское посольство в ближайшее время получит ноту по поводу введения новых ограничений.