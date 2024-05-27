Власти Польши запретили российским дипломатам свободно перемещаться по стране

«В других странах уже есть такие правила, и мы надеемся, что и другие последуют нашему примеру», — сказал Сикорский после заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе (цитата по Оnet wiadomoci). Польский министр добавил, что российское посольство в ближайшее время получит ноту по поводу введения новых ограничений.
По словам Сикорского, ограничения вводятся в связи с участием России в «гибридной войне против Евросоюза и Польши». Он утверждает, что у Польши есть доказательства причастности России к диверсиям на территории Европы. Глава польского МИДа выразил надежду, что правительство России воспримет ограничения как «очень серьезный сигнал предупреждения».
На прошлой неделе премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил об аресте в стране девяти человек, которые подозреваются в саботаже и совершении диверсий. По словам Туска, все они действовали по заказу российского правительства.
В апреле СБУ сообщила о задержании в Польше человека, который якобы сотрудничал с российской военной разведкой. Утверждается, что задержанный был завербован спецслужбами России и предлагал им содействие в покушении на президента Украины Владимира Зеленского.