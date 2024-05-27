Андрей Бочаров и посол Казахстана Даурен Абаев провели рабочую встречу

Свой визит в Волгоградскую область Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Российской Федерации Даурен Абаев начал с посещения главной высоты России.
Он почтил память защитников Сталинграда, в числе которых было немало его земляков. В битве на Волге участвовали девять дивизий, сформированных в Казахстане, 29-я и 38-я за стойкость и мужество были преобразованы в гвардейские, а 38-я также получила почетное наименование «Сталинградская». В 2018 году на Мамаевом кургане был открыт памятник воинам-казахстанцам.
На встрече с Послом Казахстана глава Волгоградской области Андрей Бочаров поблагодарил руководство республики за высокий уровень конструктивного взаимодействия.
«Все опирается на дружбу, сложившуюся веками между нашими народами, — подчеркнул Андрей Бочаров. — Наши предки заложили хорошую основу для сотрудничества и развития, а наша задача — это развивать».
Сегодня Казахстан — один из ключевых партнеров Волгоградской области, он занимает второе место среди 102 стран по общему объему внешнеторгового товарооборота.
В прошлом году доля торговли между странами увеличилась более чем на треть. В этот процесс вовлечены свыше 200 предприятий Волгоградского региона — в ходе визита Даурен Абаев планирует посетить ряд из них.
«Для меня большая честь оказаться в городе-герое, который знает весь мир, — отметил посол. — У наших стран сложились очень хорошие отношения по всем направлениям: от экономики до культурных и гуманитарных проектов. Мы гордимся общей историей, у нас нет языкового барьера. Много российских компаний сейчас работает в Казахстане, и мы делаем все, чтобы эти цифры только росли».
АПК, сфера образования и туризма, в том числе медицинского, — эти и другие направления были обозначены в ходе встречи в числе перспективных для взаимодействия. Еще большие горизонты для сотрудничества открывает коридор «Север — Юг», который проходит через Волгоградскую область. Как было подчеркнуто на встрече, Россия сейчас разворачивается на восток, и этот транспортный коридор приобретает стратегическое значение для наших регионов.