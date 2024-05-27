Андрей Бочаров и посол Казахстана Даурен Абаев провели рабочую встречу

«Для меня большая честь оказаться в городе-герое, который знает весь мир, — отметил посол. — У наших стран сложились очень хорошие отношения по всем направлениям: от экономики до культурных и гуманитарных проектов. Мы гордимся общей историей, у нас нет языкового барьера. Много российских компаний сейчас работает в Казахстане, и мы делаем все, чтобы эти цифры только росли».