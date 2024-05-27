Путин пригласил Мирзиеева посетить Россию

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин пригласил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева посетить РФ с визитом в удобное для него время.
Путин в эти дни находится в Узбекистане с государственным визитом. Ранее в понедельник в резиденции «Куксарой» состоялись его переговоры с Мирзиеевым. Текст их совместного заявления опубликован на сайте Кремля.
«Президент Российской Федерации В. В. Путин поблагодарил президента Республики Узбекистан Ш. М. Мирзиеева и весь узбекистанский народ за теплый прием и гостеприимство и пригласил президента Республики Узбекистан посетить с визитом Российскую Федерацию в удобное для него время. Сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам», — говорится в заявлении.