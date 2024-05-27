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Путин пригласил Мирзиеева посетить Россию

Путин пригласил Мирзиеева посетить с визитом Россию в удобное для него время.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин пригласил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева посетить РФ с визитом в удобное для него время.

Путин в эти дни находится в Узбекистане с государственным визитом. Ранее в понедельник в резиденции «Куксарой» состоялись его переговоры с Мирзиеевым. Текст их совместного заявления опубликован на сайте Кремля.

«Президент Российской Федерации В. В. Путин поблагодарил президента Республики Узбекистан Ш. М. Мирзиеева и весь узбекистанский народ за теплый прием и гостеприимство и пригласил президента Республики Узбекистан посетить с визитом Российскую Федерацию в удобное для него время. Сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам», — говорится в заявлении.

Шавкат Мирзиеев
Путин Владимир