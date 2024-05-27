Путин пригласил Мирзиеева посетить Россию

«Президент Российской Федерации В. В. Путин поблагодарил президента Республики Узбекистан Ш. М. Мирзиеева и весь узбекистанский народ за теплый прием и гостеприимство и пригласил президента Республики Узбекистан посетить с визитом Российскую Федерацию в удобное для него время. Сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам», — говорится в заявлении.