Губернатор Самарской области встретился с премьер-министром Узбекистана

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым. Встреча состоялась 27 мая 2024 года в рамках деловой программы перед заседанием Совета регионов РФ и республики, которое проведут главы этих стран. В ходе встречи стороны обсудили сотрудничество по ряду направлений: сельское хозяйство, промышленность, высокие технологии.
— Мы смогли детально обсудить вопросы развития взаимовыгодного сотрудничества Узбекистана и Самарской области. По трем министерствам председатель правительства республики сразу дал поручения на основании моих обращений для дальнейшей проработки вопросов. Такой уровень внимания к региону для нас очень дорог, — отметил Дмитрий Азаров, добавив, что регион приложит все усилия, чтобы это сотрудничество развивалось опережающими темпами.
По словам губернатора, визит президента РФ Владимира Путина в Узбекистан дает огромный импульс развитию сотрудничества между странами: «Это четкий сигнал и для бизнеса, и для органов госвласти, что здесь, в Узбекистане, мы находим своих друзей и надежных партнеров». Дмитрий Азаров заверил, что Самарская область продолжит вносить свой вклад в развитие этих партнерских отношений.