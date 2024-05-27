Губернатор Самарской области встретился с премьер-министром Узбекистана

По словам губернатора, визит президента РФ Владимира Путина в Узбекистан дает огромный импульс развитию сотрудничества между странами: «Это четкий сигнал и для бизнеса, и для органов госвласти, что здесь, в Узбекистане, мы находим своих друзей и надежных партнеров». Дмитрий Азаров заверил, что Самарская область продолжит вносить свой вклад в развитие этих партнерских отношений.