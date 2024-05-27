Военные Беларуси и РФ начали совместные летно-тактические учения

МИНСК, 27 мая — Sputnik. Военные Беларуси и России начали проводить совместные летно-тактические учения, сообщили в пресс-службе Министерства обороны республики.
Маневры будут вестись с 27 по 31 мая в рамках совершенствования единой региональной системы ПВО. Их цель — повышение взаимодействия и выучки органов управления и летного состава. Руководит учением командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны.
«К учению привлекаются авиационные воинские части, подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск Вооруженных сил Беларуси, экипажи разведывательной, истребительной и армейской авиации ВКС ВС РФ», — говорится в сообщении.
Там также отмечается, что военные отработают вопросы управления силами авиации, а также организации взаимодействия.
Основные усилия будут направлены на решение задач по прикрытию различных объектов — государственных и военных — от ударов c воздуха.
Кроме того, на авиаполигонах экипажи на практике будут тренироваться в прикрытии подразделений сухопутных войск.