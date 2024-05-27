Военные Беларуси и РФ начали совместные летно-тактические учения

Маневры будут вестись с 27 по 31 мая в рамках совершенствования единой региональной системы ПВО. Их цель — повышение взаимодействия и выучки органов управления и летного состава. Руководит учением командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны.