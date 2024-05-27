Мэр Алексей Орлов: в Екатеринбурге летом трудоустроят до 5000 подростков

Тренинг по самоопределению пригодился бы любому человеку, потому что ответить на вопросы, позволяющие найти и объединить опоры в личном и профессиональном пространстве, полезно в любом возрасте и в начале любого проекта. Это инструмент достижения икигая — проверки себя в выборе и профессии, и вообще направления самореализации. Чтобы достигнуть икигая (счастья в японском понимании), нужно, чтобы совпали 4 устремления: делать то, что любишь, что умеешь, что нужно людям и на чём можно зарабатывать. Каждый может построить свой икигай.