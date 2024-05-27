Мэр Алексей Орлов: в Екатеринбурге летом трудоустроят до 5000 подростков

В Екатеринбурге при поддержке Министерства образования и молодёжной политики Свердловской области и Администрации Екатеринбурга состоялась ярмарка вакансий «Моя карьера» для жителей региона в возрасте от 14 лет. Участие в ней приняли свыше 2000 человек.
ЗАНЯТОСТЬ СОСТАВИТ 4 ЧАСА.
По словам главы города Алексея Орлова, летнее трудоустройство одна из важнейших задач властей. В этом году в городе снова стартует программа «Отряды мэра», по которой запланировано трудоустроить порядка 5000 молодых горожан. Подростки будут задействованы в благоустройстве парков и скверов.
— Мы начинали с двухчасового рабочего дня, но ребята уже видели результаты своего труда, общались, учились заниматься коллективной работой. В этом году занятость составит 4 часа в день, а подростки смогут не только заниматься общественно-полезной деятельностью, но и получить заработную плату до 18 тыс. рублей. Я сам первый раз работал полтора месяца на стройке в 13 лет, — рассказывает Алексей Орлов.
Для трудоустройства нужно обратиться на биржу Центра социального обслуживания молодежи.
СУБСИДИЯ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО.
Трудоустройство молодежи — тренд государственной политики, одно из направлений национального проекта «Молодежь и дети», инициатором которого является Президент. О том, что сейчас молодежные биржи труда существуют в каждом муниципалитете области, сказал и заместитель министра образования и молодёжной политики Свердловской области, директор Департамента молодежной политики Денис Протасов.
Депутат Законодательного Собрания Свердловской области Елена Чечунова рассказала, что «подходы к трудоустройству и занятости молодёжи изменились радикально». В частности, у работодателя появилась мотивация принимать на работу, например, людей без образования, так как за это предприятие будет получать субсидию.
— Да, опытного сотрудника взять удобно, его не надо учить, тратить время и ресурсы, но сегодня есть уникальная возможность получать субсидию за трудоустройство определенной категории молодежи: это дети-сироты, это инвалиды и те, кто вообще не имеет образования или те, кто впервые устраивается на работу, получив это образование, — говорит Елена Чечунова.
По ее словам, благодаря изменениям в законодательстве, появились меры поддержки молодых людей, которые учатся и работают по той специальности, которую они осваивают. Например, те, кто учится в педагогическом колледже, уже в период обучения могут работать в начальной школе или в детском саду и совершенствоваться в профессиональном плане.
— Буквально завтра мы будем принимать такой закон, где будем уточнять понятия «молодой работник» и «молодой специалист». «Молодой работник» — тот, кто еще учится и имеет в соответствии с законодательством меры поддержки, «молодой специалист» — кто имеет стаж работы по специальности, по которой получил диплом, — уточняет Чечунова.
КВИЗ ПО ПРОФЕССИИ.
От того, насколько удачным будет момент первого шага вхождения в систему трудовых взаимоотношений, зависит маршрут дальнейшего приложения своих сил, считает Игорь Мороков, уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области. Именно поэтому на ярмарке нон-стоп длились квизы по профессиям и тренинги по самоопределению. Квиз «ПрофиСтарт» в игровой форме помог сориентироваться школьникам в выборе профессии, проверить, насколько их представления о будущей профессии соответствуют реальности.
Тренинг по самоопределению пригодился бы любому человеку, потому что ответить на вопросы, позволяющие найти и объединить опоры в личном и профессиональном пространстве, полезно в любом возрасте и в начале любого проекта. Это инструмент достижения икигая — проверки себя в выборе и профессии, и вообще направления самореализации. Чтобы достигнуть икигая (счастья в японском понимании), нужно, чтобы совпали 4 устремления: делать то, что любишь, что умеешь, что нужно людям и на чём можно зарабатывать. Каждый может построить свой икигай.