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Путин: готовы более 20 соглашений между регионами России и Узбекистана

ТАШКЕНТ, 27 мая — РИА Новости. Более 20 соглашений и коммерческих контрактов подготовлено к подписанию в рамках совета регионов России и Узбекистана, эти документы нацелены в том числе на развитие взаимной торговли и инвестиций, заявил президент РФ Владимир Путин.

Источник: Пресс-служба Президента России

«К подписанию в рамках совета подготовлено еще более 20 соглашений и коммерческих контрактов, нацеленных в том числе на развитие взаимной торговли и инвестиций», — сказал Путин на заседании совета регионов РФ и Узбекистана.

Путин Владимир
дипломатия