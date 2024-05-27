«К подписанию в рамках совета подготовлено еще более 20 соглашений и коммерческих контрактов, нацеленных в том числе на развитие взаимной торговли и инвестиций», — сказал Путин на заседании совета регионов РФ и Узбекистана.
Путин: готовы более 20 соглашений между регионами России и Узбекистана
ТАШКЕНТ, 27 мая — РИА Новости. Более 20 соглашений и коммерческих контрактов подготовлено к подписанию в рамках совета регионов России и Узбекистана, эти документы нацелены в том числе на развитие взаимной торговли и инвестиций, заявил президент РФ Владимир Путин.