Представители Молдовы участвуют в экономическом форуме БРИКС в Москве

Международный финансово-экономический форум БРИКС открылся в Москве 27 мая. На одной площадке соберутся около 700 участников из разных стран мира. Предполагается, что министры, представители дипломатических миссий и деловых клубов, руководители компаний, эксперты и почетные гости будут обсуждать развитие бизнеса в условиях глобальной трансформации.