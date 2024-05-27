Представители Молдовы участвуют в экономическом форуме БРИКС в Москве

КИШИНЕВ, 27 мая — Sputnik. Представители молдавской оппозиции принимают участие в международном финансово-экономическом форуме БРИКС, который проходит в Москве.
Молдову представляют депутат парламента Ирина Лозован и председатель партии «Шанс» Алексей Лунгу, входящие в блок «Победа», а также экс-премьер страны Василе Тарлев.
«Для Молдовы этот форум — отличный шанс найти новые рынки, надежных партнеров и выгодное финансирование. Уверены, работа наших представителей на полях форума будет очень продуктивной».
Уточняется, что в частности, будут решаться вопросы гармоничного выхода на новые рынки стран БРИКС, организации взаимной торговли и инвестиций, развития новых совместных проектов, укрепления связей между деловыми кругами.
Международный финансово-экономический форум БРИКС открылся в Москве 27 мая. На одной площадке соберутся около 700 участников из разных стран мира. Предполагается, что министры, представители дипломатических миссий и деловых клубов, руководители компаний, эксперты и почетные гости будут обсуждать развитие бизнеса в условиях глобальной трансформации.