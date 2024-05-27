В Белоруссии начались совместные с Россией учения сил ВВС и ПВО

«К учению привлекаются авиационные воинские части, подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск Вооруженных Сил Беларуси, экипажи разведывательной, истребительной и армейской авиации ВКС ВС РФ. В ходе учения будут отработаны вопросы управления разнородными силами авиации, а также организации взаимодействия при выполнении ими учебно-боевых задач», — говорится в сообщении министерства. Также во время учения экипажи на авиационных полигонах отработают прикрытие сухопутных войск.