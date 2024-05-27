Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Участникам группы «Би-2» предоставили гражданство Молдавии

КИШИНЕВ, 27 мая — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о предоставлении гражданства некоторым музыкантам рок-группы «Би-2», сообщил руководитель администрации главы республики Адриан Бэлуцел в Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«Президент Майя Санду подписала указ о предоставлении гражданства Молдавии нескольким членам группы “Би-2” и их семьям. Наша страна открыта и гостеприимна для людей, выбирающих мир, пропагандирующих дружбу и уважение между народами», — говорится в публикации.

Бэлуцел добавил, что Молдавия готова выступать в защиту достоинства и свободы слова других людей.

О том, что несколько участников «Би-2» подали запрос на молдавское гражданство стало известно 23 апреля. Это произошло после того, как музыкантов арестовали в Таиланде за проведение концерта без разрешения властей. Артистам назначили штраф и выдворили из страны.

Вопреки обычной практике, всех участников группы, включая граждан России, не имевших второго гражданства, депортировали в Израиль, паспорта которого были у четырех задержанных из семи. Это произошло на фоне волны публикаций западных СМИ и правозащитников, в которых утверждалось, что всех музыкантов собираются отправить в Россию, где их якобы ожидает преследование за политические взгляды.

музыка