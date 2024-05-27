Участникам группы «Би-2» предоставили гражданство Молдавии

Вопреки обычной практике, всех участников группы, включая граждан России, не имевших второго гражданства, депортировали в Израиль, паспорта которого были у четырех задержанных из семи. Это произошло на фоне волны публикаций западных СМИ и правозащитников, в которых утверждалось, что всех музыкантов собираются отправить в Россию, где их якобы ожидает преследование за политические взгляды.