Токаев принял министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова

«Мы рассматриваем Туркменистан в качестве надежного стратегического партнёра, как государство, которое близкое к нам и по духу, и по истории. Действительно, в последние годы сотрудничество между нашими странами развивалось по восходящей линии и приобретало новую динамику в том числе в стратегических отраслях экономики», — отметил президент.