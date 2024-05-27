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Участникам группы «Би-2» предоставили гражданство Молдавии

Санду подписала указ о предоставлении гражданства Молдавии членам группы «Би-2».

Источник: © РИА Новости

КИШИНЕВ, 27 мая — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о предоставлении молдавского гражданства членам группы «Би-2» и их родственникам, об этом сообщил руководитель администрации главы республики Адриан Бэлуцел.

«Президент Майя Санду подписала указ о предоставлении гражданства Молдавии нескольким членам группы “Би-2” и их семьям. Наша страна открыта и гостеприимна для людей, выбирающих мир, пропагандирующих дружбу и уважение между народами».

написал Бэлуцел в Telegram-канале.

Несколько участников группы «Би-2» и члены их семей 23 апреля подали запрос на получение гражданства Молдавии.

Он отметил, что Молдавия готова выступать в защиту достоинства и свободы слова других людей.