Участникам группы «Би-2» предоставили гражданство Молдавии

КИШИНЕВ, 27 мая — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о предоставлении молдавского гражданства членам группы «Би-2» и их родственникам, об этом сообщил руководитель администрации главы республики Адриан Бэлуцел.
«Президент Майя Санду подписала указ о предоставлении гражданства Молдавии нескольким членам группы “Би-2” и их семьям. Наша страна открыта и гостеприимна для людей, выбирающих мир, пропагандирующих дружбу и уважение между народами».
Несколько участников группы «Би-2» и члены их семей 23 апреля подали запрос на получение гражданства Молдавии.
Он отметил, что Молдавия готова выступать в защиту достоинства и свободы слова других людей.