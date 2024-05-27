Советник Гуцул обвинил власти Молдавии в русофобии

«Они специально заводят нас в русофобию, то, чем занимается Европа и США. Эти страны доказывают, что есть двойные, тройные стандарты. Мы — маленькая страна, которую хотят вовлечь в военный конфликт. Хоть как-то ущипнуть РФ. Потому что именно Россия готова нам сейчас предоставлять газ по 4 лея (20 центов — ред.). Именно Россия и страны СНГ готовы принимать сельскохозяйственную продукцию молдавских аграриев. Именно СНГ и страны БРИКС являются будущим Молдовы. И власти воюют нашими руками против нашего будущего».