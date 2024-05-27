Путин и Мирзиеев посадили ель на Аллее почетных гостей

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев посадили голубую ель на Аллее почетных гостей в резиденции узбекистанского лидера. Об этом сообщается в Telegram-канале «Известий».
Лидеры вместе засыпали грунтом саженец, затем они полили дерево из лейки, следует из видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале «Известий». Возле дерева была установлена памятная табличка.
Президент РФ находится в эти дни с государственным визитом в Узбекистане. В понедельник состоялись двусторонние переговоры на высшем уровне.