В США объяснили, почему Байден хочет развязать войну с Россией

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Президент США Байден все больше склоняется к тому, чтобы развязать войну с Россией, на фоне своих падающих рейтингов в преддверии выборов, заявил американский журналист Сеймур Херш в интервью YouТube-каналу London Real.
«Военные победы делали американских президентов еще более известными и значительными, например, Линкольна или Рузвельта. Лидеры всегда имеют более высокий рейтинг в военное время, чем в мирное», — считает журналист. По его мнению, в этом заключается одна из причин агрессивной политики Байдена по отношению к России.
Херш также привел в пример президента Клинтона, который после начала военных действий в Багдаде стал пользоваться большей популярностью среди избирателей и вниманием со стороны СМИ.
«Просто так обстоят дела. Таким образом мы (американцы — прим. ред.) реагируем на подобные события», — резюмировал журналист.
После начала спецоперации американский президент занял более агрессивную позицию по отношению к России и прилюдно называл российского лидера «диктатором», «мясником» и «военным преступником», а также утверждал, что тот «не может оставаться у власти».
Путин отвечал на попытки главы Белого дома оскорбить его поговоркой «кто как обзывается, тот так и называется». А в феврале этого года глава государства заявил, что Байден на посту президента США предпочтительнее для России, чем Трамп, поскольку он— «более опытный» и «прогнозируемый».