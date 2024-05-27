В США объяснили, почему Байден хочет развязать войну с Россией

«Военные победы делали американских президентов еще более известными и значительными, например, Линкольна или Рузвельта. Лидеры всегда имеют более высокий рейтинг в военное время, чем в мирное», — считает журналист. По его мнению, в этом заключается одна из причин агрессивной политики Байдена по отношению к России.