Лукашенко пригласил президента Вьетнама в Беларусь

В своем поздравительном послании Лукашенко отметил, что существенная поддержка кандидатуры То Лама членами Национального собрания Вьетнама свидетельствует о признании его богатого жизненного опыта, политических компетенций и уверенности в том, что он способен взять на себя функции руководителя государства, принимать важные решения и нести за них ответственность.