Лукашенко пригласил президента Вьетнама в Беларусь

МИНСК, 27 мая — Sputnik. Глава белорусского государства Александр Лукашенко поздравил То Лама с избранием на пост президента Вьетнама и заявил, что Минск рассчитывает на возможность приветствовать его на гостеприимной белорусской земле, сообщили в президентской пресс-службе в понедельник.
В своем поздравительном послании Лукашенко отметил, что существенная поддержка кандидатуры То Лама членами Национального собрания Вьетнама свидетельствует о признании его богатого жизненного опыта, политических компетенций и уверенности в том, что он способен взять на себя функции руководителя государства, принимать важные решения и нести за них ответственность.
«Уверен, Вы оправдаете то высокое доверие, оказанное Вам народом, и надеюсь, что в своем плотном рабочем графике найдете время для наших двусторонних контактов».
В данной связи Лукашенко напомнил о визите правительственной делегации республики в Ханой, состоявшемся в декабре прошлого года.
«Буду очень благодарен за Вашу поддержку и контроль реализации достигнутых договоренностей в экономической отрасли. Рассчитываем на возможность приветствовать Вас на гостеприимной белорусской земле для оценки белорусско-вьетнамских отношений и обсуждения дальнейших шагов по сохранению преемственности обозначенного курса между Минском и Ханоем», — подчеркнул президент Беларуси.
Он также пожелал То Ламу крепкого здоровья и успехов в осуществлении планов на посту руководителя государства.
Кандидатура генерала То Лама — члена политбюро Компартии Вьетнама, министра общественной безопасности — на пост президента страны была выдвинута генсеком ЦК КПВ Нгуен Фу Чо. Голосование состоялось 20 мая на сессии Национального собрания страны 15 созыва. Церемония вступления в должность главы государства прошла сразу же после оглашения результатов голосования.