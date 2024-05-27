Новый комитет МВД создадут в Казахстане

На прошлой неделе представители МВД заявляли, что за последние годы Казахстан стал эпицентром наркопроизводства в Центральной Азии. Позже юрист Тимур Иксанов говорил о «невидимых членов наркокартеля», которые действуют в Казахстане, но остаются в тени. При этом в середине марта Касым-Жомарт Токаев высказывался о проблеме производства и употребления наркотиков в Казахстане. Тогда президент предлагал максимально усилить ответственность за производство наркотических веществ, приравняв его к самым тяжким преступлениям.