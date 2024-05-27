Новый комитет МВД создадут в Казахстане

Представители МВД опубликовали проект постановления о создании Комитета по противодействию наркопреступности Министерства внутренних дел РК. По данным МВД, новый комитет появится путем преобразования Департамента по противодействию наркопреступности МВД.
«Его подразделения будут наделены дополнительными полномочиями и штатной численностью для надлежащего осуществления функций по формированию и реализации государственной наркополитики», — говорится в пресс-релизе ведомства.
Для этого ведомством также вносятся соответствующие поправки в положение о Министерстве внутренних дел, правила обеспечения служебным жильем сотрудников ОВД и другие нормативные правовые акты утверждаемые правительством РК.
Также отмечается, что принятие проекта не повлечет социально-экономических и правовых последствий.
На прошлой неделе представители МВД заявляли, что за последние годы Казахстан стал эпицентром наркопроизводства в Центральной Азии. Позже юрист Тимур Иксанов говорил о «невидимых членов наркокартеля», которые действуют в Казахстане, но остаются в тени. При этом в середине марта Касым-Жомарт Токаев высказывался о проблеме производства и употребления наркотиков в Казахстане. Тогда президент предлагал максимально усилить ответственность за производство наркотических веществ, приравняв его к самым тяжким преступлениям.
Ранее также президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании коллегии МВД, требовал усилить борьбу с распространением наркотиков в стране.
А в конце января депутат Даулет Турлыханов отмечал, что масштабы распространения наркотиков в Казахстане могут угрожать стране. По его словам, с января по ноябрь 2023 года в стране было зарегистрировано 7 тысяч уголовных преступлений, связанных с наркотиками. Это на 10,1% больше, чем в 2022 году.
При этом в середине марта прошлого года правительство поддержало комплексный план борьбы с наркоманией и наркобизнесом в Казахстане на 2023−2025 годы. Также в начале июля прошлого года сообщалось, что правительство планирует выделить 53,1 млрд тенге на борьбу с наркоманией и наркобизнесом в Казахстане.