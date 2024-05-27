Обвиняемого в растрате Олега Лавричева оставили в СИЗО

Нижегородский областной суд оставил бывшего председателя городской думы Нижнего Новгорода Олега Лавричева в СИЗО. Об этом пишет «Ъ-Приволжье».
Адвокаты просили отпустить его под домашний арест, аргументируя это тем, что держать Лавричева под стражей является избыточной мерой пресечения. При этом они отметили, что статья, по которой обвиняют нижегородца, не распространяется на руководство юридического лица, в отношении которого расследуется дело. По этой причине события и состава преступления нет, как и ущерба заводу.
Напомним, председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев задержан по обвинению в крупной растрате и отмывании денежных средств. Речь идёт о нескольких десятках миллионов рублей.
Суд арестовал Олега Лавричева до 26 июня. За это время следователи должны будут собрать доказательства по делам, где он проходит обвиняемым. Максимальное наказание по самой тяжкой из статей составляет до 10 лет лишения свободы.
В партии «Единая Россия» уже приостановили членство спикера Думы в связи с расследованием.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что Олег Лавричев высказался по поводу обвинений в растрате.