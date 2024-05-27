Обвиняемого в растрате Олега Лавричева оставили в СИЗО

Адвокаты просили отпустить его под домашний арест, аргументируя это тем, что держать Лавричева под стражей является избыточной мерой пресечения. При этом они отметили, что статья, по которой обвиняют нижегородца, не распространяется на руководство юридического лица, в отношении которого расследуется дело. По этой причине события и состава преступления нет, как и ущерба заводу.