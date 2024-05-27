Мэр крупного города Челябинской области сообщил об отставке

«Принял важное и непростое решение о сложении полномочий главы главы Златоустовского городского округа. Хочу сказать большое спасибо всем, кто на протяжении пяти последних лет был рядом со мной. Мы вместе сделали Златоуст красивее и комфортнее», — сказал Пекарский в видеообращении.