Мэр крупного города Челябинской области сообщил об отставке

Максим Пекарский занял эту должность по итогам конкурса в октябре 2019 года.
В августе ему исполнится 51 год.
«Принял важное и непростое решение о сложении полномочий главы главы Златоустовского городского округа. Хочу сказать большое спасибо всем, кто на протяжении пяти последних лет был рядом со мной. Мы вместе сделали Златоуст красивее и комфортнее», — сказал Пекарский в видеообращении.
Он отметил, что только на посту главы понял, «какие у нас замечательные люди, какие интересные проекты они могут воплотить в жизнь, как они могут сплотиться в моменты необходимости».
Чиновник пожелал Златоусту дальнейшего развития, процветания, а жителям города — счастья, благополучия, мира и добра.