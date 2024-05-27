Ричмонд
+27°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Просто не существует». Зеленский сделал неожиданное заявление о России

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Российские корректируемые авиабомбы наносят серьезный урон украинским военным, заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции в Испании.

Источник: Reuters

«Самая главная проблема, которая сегодня есть, — Россия применяет более трех тысяч КАБов <…> в месяц», — сказал он.

Как отметил глава киевского режима, такого количества ракет ПВО, которое могло бы противодействовать ударам корректируемыми боеприпасами, просто не существует.

«Как с этим бороться?» — задался вопросом Зеленский.

ВКС России активно применяют авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам ВСУ, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов противника.