«Просто не существует». Зеленский сделал неожиданное заявление о России

«Самая главная проблема, которая сегодня есть, — Россия применяет более трех тысяч КАБов <…> в месяц», — сказал он.
Как отметил глава киевского режима, такого количества ракет ПВО, которое могло бы противодействовать ударам корректируемыми боеприпасами, просто не существует.
«Как с этим бороться?» — задался вопросом Зеленский.
ВКС России активно применяют авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам ВСУ, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов противника.