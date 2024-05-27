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Сырский разрешил французским военным инструкторам работать на Украине

Сырский заявил, что Франция направит на Украину военных инструкторов.

Источник: AP 2023

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Главком ВСУ Сырский сообщил, что подписал документы, легализующие посещение французскими инструкторами учебных центров на Украине.

«Мною уже подписаны документы, которые позволят первым французским инструкторам посетить наши учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом», — написал он в Telegram.

Сырский уточнил, что подписал документы, которые позволят первым французским инструкторам посетить учебные центры ВСУ и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности размещения военного контингента на Украине, если Россия прорвет линию фронта, а от Киева поступит такая просьба.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Кремль обратил внимание на слова президента Франции, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Москвой и НАТО, предупредил он.