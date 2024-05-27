Сырский разрешил французским военным инструкторам работать на Украине

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Кремль обратил внимание на слова президента Франции, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Москвой и НАТО, предупредил он.