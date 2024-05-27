Макрон заявил, что страны Европы не ведут войну против России

Президент Франции прибыл в ФРГ 26 мая с первым за 24 года государственным визитом для встреч президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцем. На 28 мая в графике Макрона, представленном Елисейским дворцом, запланировано заседание совместного совета по обороне и безопасности, а после этого — совместное заседание совета министров двух стран.