Макрон заявил, что страны Европы не ведут войну против России

«Мы, европейцы, не ведем войны против России и российского народа», — сказал Макрон, речь которого транслировалась на странице Елисейского дворца в X (ранее Twitter).
Вместе с тем он заявил, что страны ЕС намерены продолжать оказывать помощь Украине столько, сколько это будет необходимо.
В то же время французский лидер подчеркнул, что европейцы выступают за достижение долгосрочного мирного урегулирования на Украине. «Мир не будет означать капитуляции Украины. Это будет мир, который выберут сами украинцы», — добавил Макрон.
Президент Франции прибыл в ФРГ 26 мая с первым за 24 года государственным визитом для встреч президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцем. На 28 мая в графике Макрона, представленном Елисейским дворцом, запланировано заседание совместного совета по обороне и безопасности, а после этого — совместное заседание совета министров двух стран.