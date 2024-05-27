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Макрон заявил, что страны Европы не ведут войну против России

ПАРИЖ, 27 мая. /ТАСС/. Европейские страны не ведут войну против России и ее народа. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на праздновании Дня Европы в Дрездене.

Источник: AP 2023

«Мы, европейцы, не ведем войны против России и российского народа», — сказал Макрон, речь которого транслировалась на странице Елисейского дворца в X (ранее Twitter).

Вместе с тем он заявил, что страны ЕС намерены продолжать оказывать помощь Украине столько, сколько это будет необходимо.

В то же время французский лидер подчеркнул, что европейцы выступают за достижение долгосрочного мирного урегулирования на Украине. «Мир не будет означать капитуляции Украины. Это будет мир, который выберут сами украинцы», — добавил Макрон.

Президент Франции прибыл в ФРГ 26 мая с первым за 24 года государственным визитом для встреч президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцем. На 28 мая в графике Макрона, представленном Елисейским дворцом, запланировано заседание совместного совета по обороне и безопасности, а после этого — совместное заседание совета министров двух стран.

ЕС