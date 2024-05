В ЕС начали дискуссию об отмене запрета ударов западным оружием по России

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский в интервью Reuters заявил, что Киев обсуждает с партнерами возможность применения поставляемого ими оружия для ударов по территории России, но «пока ничего положительного нет». The Wall Street Journal и Politico писали, что Украина просит США снять запрет на использование американского оружия для атак по российской территории. The New York Times сообщала, что госсекретарь США Энтони Блинкен настаивает на смягчении этого запрета. Использовать оружие для нанесения ударов в Крыму Киеву уже разрешила Великобритания, об этом сообщил министр обороны Грант Шэппс.