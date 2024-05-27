СМИ: Во Франции прорабатывают отправку военных инструкторов на Украину

Ранее в понедельник главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский заявил, что подписал разрешение на посещение французскими инструкторами учебных центров на Украине, приветствовав «инициативу Франции направить на Украину инструкторов для подготовки украинских военнослужащих».
На просьбу подтвердить данную информацию в минобороны Франции сообщили, что этот вопрос еще прорабатывается.
«Обучение на украинской территории является одним из вопросов, обсуждаемых с момента конференции по поддержке Украины, созванной президентом республики 26 февраля. Этот вопрос продолжает оставаться предметом работы с украинцами, в частности, для понимания их точных потребностей», — сообщили в ведомстве.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Украины. По его словам, «многие страны» согласились с подходом Франции о возможной отправке войск.
Вскоре после заявлений Макрона канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл опасной риторику Парижа по поводу возможности отправки солдат на Украину. В Кремле также заявляли, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России «стратегического поражения» Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран сохраняют «достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт», это «абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет».