Евгению Куйвашеву показали продукцию ОАЭ на выставке «Сделай это в Эмиратах»

Всего, как сообщил свердловский Департамент информационной политики, на форуме-выставке представлено более 300 разработок, в том числе в сфере медицины и энергетики.
На рабочей встрече в ходе форума-выставки Евгений Куйвашев рассказал Омару Аль Сувейди о возможностях свердловских предприятий и заявил, что регион готов укреплять сотрудничество с партнёрами из ОАЭ.
Губернатор отметил, что на долю Свердловской области приходится значительная часть добычи в РФ ванадия, бокситов, железных руд. В регионе действуют более 12 тысяч промпредприятий. Базовыми отрасли промышленности для Свердловской области — металлургия и машиностроение.
«Сегодня уральские компании выпускают самую разнообразную продукцию — от 3D-принтеров до шагающих экскаваторов, от “умного” медоборудования до систем управления для космической отрасли», — рассказал Евгений Куйвашев.
Также глава региона сообщил о готовности Свердловской области, проводящей ИННОПРОМ-2024, организовать для делегации ОАЭ экскурсии на наиболее современные производства, которые будут интересны.
ОАЭ — страна-партнёр Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2024, которая пройдет в столице Урала с 8 по 11 июля 2024 года. Визит свердловской делегации в Эмираты посвящён укреплению взаимодействия с иностранными коллегами и подготовке к ИННОПРОМ.
Как сообщалось ранее, 27 мая Евгений Куйвашев на полях форума-выставки «Сделай это в Эмиратах» встретился с министром промышленности и передовых технологий ОАЭ, специальным представителем ОАЭ по России Султаном бен Ахмед аль-Джабером. Основным вопросом встречи стала подготовка к ИННОПРОМ-2024.