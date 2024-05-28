Евгению Куйвашеву показали продукцию ОАЭ на выставке «Сделай это в Эмиратах»

ОАЭ — страна-партнёр Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2024, которая пройдет в столице Урала с 8 по 11 июля 2024 года. Визит свердловской делегации в Эмираты посвящён укреплению взаимодействия с иностранными коллегами и подготовке к ИННОПРОМ.