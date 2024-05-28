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Евгению Куйвашеву показали продукцию ОАЭ на выставке «Сделай это в Эмиратах»

27 мая на форуме-выставке «Сделай это в Эмиратах» в Абу-Даби замминистра промышленности и передовых технологий ОАЭ Омар Аль Сувейди показал губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву продукцию 44 промпроизводств.

Источник: информационный портал Свердловской области

Всего, как сообщил свердловский Департамент информационной политики, на форуме-выставке представлено более 300 разработок, в том числе в сфере медицины и энергетики.

На рабочей встрече в ходе форума-выставки Евгений Куйвашев рассказал Омару Аль Сувейди о возможностях свердловских предприятий и заявил, что регион готов укреплять сотрудничество с партнёрами из ОАЭ.

Губернатор отметил, что на долю Свердловской области приходится значительная часть добычи в РФ ванадия, бокситов, железных руд. В регионе действуют более 12 тысяч промпредприятий. Базовыми отрасли промышленности для Свердловской области — металлургия и машиностроение.

«Сегодня уральские компании выпускают самую разнообразную продукцию — от 3D-принтеров до шагающих экскаваторов, от “умного” медоборудования до систем управления для космической отрасли», — рассказал Евгений Куйвашев.

Также глава региона сообщил о готовности Свердловской области, проводящей ИННОПРОМ-2024, организовать для делегации ОАЭ экскурсии на наиболее современные производства, которые будут интересны.

ОАЭ — страна-партнёр Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2024, которая пройдет в столице Урала с 8 по 11 июля 2024 года. Визит свердловской делегации в Эмираты посвящён укреплению взаимодействия с иностранными коллегами и подготовке к ИННОПРОМ.

Как сообщалось ранее, 27 мая Евгений Куйвашев на полях форума-выставки «Сделай это в Эмиратах» встретился с министром промышленности и передовых технологий ОАЭ, специальным представителем ОАЭ по России Султаном бен Ахмед аль-Джабером. Основным вопросом встречи стала подготовка к ИННОПРОМ-2024.