В США обвинили КНДР в нарушении резолюций Совбеза ООН

«Мы осведомлены о пуске, который совершила КНДР 27 мая с использованием технологии баллистических ракет. Он является грубым нарушением многочисленных резолюций СБ ООН, нагнетает напряженность и рискует дестабилизировать ситуацию с безопасностью как в самом регионе, так и за его пределами», — сказано в сообщении, опубликованном на сайте INDOPAC.