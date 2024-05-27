В США обвинили КНДР в нарушении резолюций Совбеза ООН

«Мы осведомлены о пуске, который совершила КНДР 27 мая с использованием технологии баллистических ракет. Он является грубым нарушением многочисленных резолюций СБ ООН, нагнетает напряженность и рискует дестабилизировать ситуацию с безопасностью как в самом регионе, так и за его пределами», — сказано в сообщении, опубликованном на сайте INDOPAC.
Там добавили, что пуск не представлял угрозы для американских военнослужащих и объектов в регионе, а также для союзников Соединенных Штатов.
«Приверженность США поддержанию национальной обороны, а также защите Японии и Республики Корея остается непоколебимой», — заключило командование.
Ранее в этот день Северная Корея уведомила Японию о планах осуществить запуск спутника в период с 27 мая по 4 июня. Уточнялось, что запуск ракеты-носителя со спутником будет осуществлен в направлении Восточно-Китайского моря и филиппинского острова Лусон. Районы предполагаемого падения ступеней ракеты находятся за пределами исключительной экономической зоны Японии.
Позднее агентство Yonhap сообщило, что Северная Корея запустила ракету в сторону Желтого моря. Пуск попал на камеру. Однако позже КНДР сообщила о неудачном запуске. Первая ступень ракеты взорвалась в воздухе во время запуска спутника.