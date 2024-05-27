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В США обвинили КНДР в нарушении резолюций Совбеза ООН

Попытка Северной Кореи запустить военный спутник в космос стала грубым нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, это дестабилизирует ситуацию в регионе и за его пределами, заявило 27 мая индо-тихоокеанское командование ВС США (INDOPAC).

Источник: AP 2023

«Мы осведомлены о пуске, который совершила КНДР 27 мая с использованием технологии баллистических ракет. Он является грубым нарушением многочисленных резолюций СБ ООН, нагнетает напряженность и рискует дестабилизировать ситуацию с безопасностью как в самом регионе, так и за его пределами», — сказано в сообщении, опубликованном на сайте INDOPAC.

Там добавили, что пуск не представлял угрозы для американских военнослужащих и объектов в регионе, а также для союзников Соединенных Штатов.

«Приверженность США поддержанию национальной обороны, а также защите Японии и Республики Корея остается непоколебимой», — заключило командование.

Ранее в этот день Северная Корея уведомила Японию о планах осуществить запуск спутника в период с 27 мая по 4 июня. Уточнялось, что запуск ракеты-носителя со спутником будет осуществлен в направлении Восточно-Китайского моря и филиппинского острова Лусон. Районы предполагаемого падения ступеней ракеты находятся за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Позднее агентство Yonhap сообщило, что Северная Корея запустила ракету в сторону Желтого моря. Пуск попал на камеру. Однако позже КНДР сообщила о неудачном запуске. Первая ступень ракеты взорвалась в воздухе во время запуска спутника.

ООН