Венгрия выступила против кандидатуры Рютте на пост генсека НАТО

«Что касается Марка Рютте, то он ранее говорил, что Венгрию надо поставить на колени. Очень трудно представить, что человек, который формулирует и отстаивает такую ​​позицию, будет избран главой организации, где стопроцентное доверие имеет принципиальное значение… А если кто-то до сих пор считает, что Венгрию надо поставить на колени, нам такому трудно доверять», — сказал Сийярто на пресс-конференции в румынском Тыргу-Муреше, которую транслировал телеканал М1.