Медведев заявил, что России на спецоперации нужна только победа

«Уверен, что благодаря таким военнослужащим, как вы, благодаря будущим офицерам мы в самом ближайшем будущем добьемся необходимых нам результатов. <…> Результаты эти тоже вам понятны — нам нужна только победа, и эту победу мы получим», — сказал Медведев, беседуя с военнослужащими (цитата по ТАСС).